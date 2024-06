Notemotions, rassegna musicale al tramonto sulla cupola del Santissimo Salvatore

Torna "Notemotions", la rassegna musicale al tramonto, giunta alla sua quinta edizione, organizzata dall'associazione culturale Sikalesh, con la collaborazione dell'associazione di volontariato "Guardie del Tempio". Giorno 22 giugno, dalle 19 alle 21, sarà possibile salire in cima alla Cupola del Santissimo Salvatore, e ammirare la città inebriata dalle prime luci del tramonto.

Dal mare a Montepellegrino, da Palazzo Reale alla Cattedrale, cupole maiolicate, torri, campanili, palazzi storici, dall'alto tutto assume un fascino dirompente e inaspettato. La visita sarà accompagnata dalle note del violino di Jane fear, in un connubio d'arte e poesia, sul luogo con la vista più bella di Palermo. Per partecipare occorre prenotare per una delle seguenti fasce orarie: 19:00; 19:30; 20:00; 20:30, indicando un nominativo e il numero dei partecipanti