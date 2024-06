Notemotions, tramonti in musica alla cupola del Santissimo Salvatore

Secondo appuntamento dell'anno con la rassegna musicale al tramonto, svoltasi in diversi luoghi monumentali con accesso panoramico sulla città, sabato 6 luglio dalle 19 alle 21. La poesia dell'Arpa, nello splendido loggiato settecentesco della Cupola del Ss Salvatore, punto d'osservazione privilegiato sul centro storico.

Sarà possibile ammirare Palermo dall'alto, mentre le primi luci del tramonto riflettono sulle splendidi cupole barocche, su campanili e torri che sovrastano la città. Da Montepellegrino a Palazzo dei Normanni, dall'Albergheria alla Kalsa, una vista a 360°, accompagnata dalla splendida cornice musicale dell'arpista Ginevra Gilli, vincitrice per due anni consecutivi del concorso internazionale d'arpa N.Zabaleta.



Info e prenotazioni: per partecipare occorre prenotare per una delle seguenti fasce orarie: 19:00; 19:30; 20:00; 20:30 indicando un nominativo, una fascia oraria e il numero dei partecipanti scrivendo una email: sikalesh.cultura@gmail.com