"Note di speranza", evento di solidarietà a tutto jazz al Teatro Savio

Anche quest’anno il mio Club Rotary è impegnato a organizzare, come tutti i 46.000 club del mondo, un evento per la raccolta di fondi da destinare ai programmi di carattere umanitario ed educativo promossi a livello internazionale dalla Rotary Foundation, quale, ad esempio, le campagne di vaccinazione dei bambini contro la polio in tutto il mondo. L’evento di quest’anno è un concerto di musica jazz che si terrà al Teatro Savio venerdì 10 maggio a partire dalle ore 20-

La particolarità e la bellezza dell’evento consiste nel fatto che a esibirsi sarà la Queen Margareth Jazz Band, composta da circa 30 elementi, strumentali e vocali, tutti giovanissimi alunni del liceo musicale Regina Margherita di Palermo. La band, diretta dal Prof. Cataldo Barreca, vanta un cospicuo repertorio di arrangiamenti editi o originali dei brani tra i più significativi della storia della musica jazz, sia vocali, come Nigth and day di Cole Porter o ‘S Wonderful di George Gershwin, sia strumentali, come Splanky di Neal Hefti o Moonlight Serenade di Glenn Miller, e si esibisce in contesti di rilevanza nazionale e internazionale come il “Sicilia Jazz Festival 2022”.

Il concerto sarà un’ottima occasione per ascoltare questi giovani e talentuosi artisti e per sostenerli per lo sviluppo di un futuro artistico che siamo certi, riserverà loro grandi soddisfazioni.

Il costo del contributo è di 10 euro a persona. Invitiamo caldamente ad aderire a questa bellissima iniziativa e a darne informazione anche ai tuoi amici e conoscenti, per ascoltare uno spettacolo musicale di alto livello, incoraggiare e sostenere giovani talenti e per contribuire alle iniziative rotariane.