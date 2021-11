Note di Natale, al Teatro Re Mida il concerto degli allievi dell'associazione Praeludium

Gli allievi dell'Associazione Praeludium in concerto per l'evento "Note di Natale" che si terrà Domenica 19 Dicembre 2021 presso il Teatro RE MIDA casa cultura sito in Via Filippo Angelitti, 32 a Palermo.

E' tempo di riappropriarci della normalità che ultimamente è venuta a mancare, motivo per cui abbiamo deciso di organizzare un Concerto di Natale per tutti coloro che frequentano e partecipano quotidianamente i nostri corsi e le nostre iniziative.

Un modo per festeggiare il Natale, per scambiarci gli auguri, per stare uniti e per immergerci nel periodo più magico dell'anno, insieme. Come da decreto, l'ingresso è consentito solo tramite Green Pass. L'ingresso è aperto a tutti, soci e non. Prevendita e biglietti in segreteria dell'Associazione oppure al botteghino del Teatro durante la giornata del concerto.