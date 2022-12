Note di Sicilia, cinque brani di compositori siciliani per uno spettacolo al Riso

Il 23 Dicembre alle ore 20 si terrá a Palazzo Riso il concerto Note di Sicilia in cui verranno eseguite composizioni di autori siciliani contemporanei. Ad interpretarle saranno giovani talentuosi musicisti, anch'essi siciliani, che si esibiranno al pianoforte (Federico di Noto), alla chitarra (Gabriele Imbesi) e al sassofono (Sara Galasso).

Si alterneranno brani scritti per chitarra e pianoforte, solo per chitarra e per sax e pianoforte. L'ultima esecuzione sarà accompagnata da una voce narrante che racconterà La leggenda di Urashima Taro cui è ispirata la composizione per sax e pianoforte. Ingresso libero.