Not, ai Cantieri Culturali si beve per due giorni: torna la rassegna dedicata ai vini artigianali

Palermo inaugura il calendario degli eventi dedicati al vino. Ai Cantieri Culturali alla Zisa prenderà vita, il 15 e il 16 gennaio, Not Rassegna dei vini Franchi, la grande reunion dei vini naturali con centinaia di produttori provenienti da tutta Italia e da Francia, Germania, Austria, Slovenia, Spagna, Marocco e dall’Australia, con oltre 500 etichette in degustazione.

Not è il multi-evento che ha lanciato per la prima volta in Sicilia un progetto di sistema dei vini artigianali e naturali, basato sulla condivisione e sul confronto, scegliendo come teatro Palermo, la capitale del mediterraneo, 5° città italiana che con l’hinterland conta 1 milione di abitanti. Not e? curata da realta? professionali del comparto enogastronomico specializzate nella valorizzazione dell’agroalimentare: Virga&Milano, societa? che gestisce una delle realta? piu? dinamiche della ristorazione palermitana con 5 insegne (Gagini Restaurant, Aja Mola, Buatta, Bocum, Libertà, Stazione Vucciria) e lo studio di consulenza Gagliardi Associati che si occupa di progettazione di contenuti e materiali di comunicazione per le imprese e le istituzioni del comparto agroalimentare (gagliardiassociati.com). Il marchio NOT è di proprietà di Stefania Milano, Manuela Laiacona, Franco Virga e Giovanni Gagliardi.

Programma

14 gennaio

ore 20.30 Festa con i vignaioli

15 gennaio

ore 10 - 20 Banchi d’assaggio

ore 18 Fiamma & Vita - La pizza alla brace

16 gennaio

ore 9 - 18 Banchi d’assaggio - operatori

la giornata di lunedì 16 dedicata ai professionisti del settore (ristoratori, enotecari, pizzaioli, bistrot, négociant, distributori, agenti, importatori, vinerie, catering.

