Non sotto gli occhi di tutti, un tesoro piccolo e nascosto: l'incontro all'istituto Pedro Arrupe

Il convegno, organizzato da Italia Nostra sezione di Palermo, intende riportare l’attenzione delle Amministrazioni e della collettività cittadina sulle immense risorse culturali presenti nel nostro territorio ancora non conosciute e fruibili e sollecitarne il recupero.

Carmelo Lo Curto parlerà degli affreschi di Porta Mazzara, la cui struttura era rimasta celata per secoli nel demolito bastione di Pescara. Alcuni dei pregevoli affreschi tre-quattrocenteschi, quasi sconosciuti ai cittadini palermitani, sono ancora in situ; altri inspiegabilmente sono stati staccati e conservati, ma celati al pubblico.

Giovanni Renna esporrà i suoi studi sulla cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, posta alla radice nord del porticciolo della Cala, danneggiata e quasi distrutta dai bombardamenti del ’43, i cui resti furono trasportati allo Spasimo, allora deposito di materiale edilizio di valore architettonico. I conci scolpiti sono stati maldestramente adoperati nei decenni passati come recinzione di aiuole o disseminati in vari punti del bastione. Lo studioso ha ritrovato pregevoli elementi decorativi di portali e finestre che consentirebbero una lettura ricostruttiva dell’intera struttura religiosa, da raccordare con la cappella ancora celata sotto il Mercato ittico.

Adriana Chirco presenterà una lista, non esaustiva, delle chiese di Palermo non aperte al pubblico, di cui molte restaurate di recente. Incipit del suo percorso sarà il dipinto di Pietro Novelli che si considerava perduto, ritrovato negli anni scorsi sotto 5 cm di intonaco sulla parete sinistra della chiesa di San Giovanni all’Origlione, messo in sicurezza con un accurato restauro del prof. Mauro Sebastianelli, sostenuto con raccolta fondi dalla sezione di Palermo di Italia Nostra. Il convegno avrà luogo presso l'aula magna dell'Istituto Pedro Arrupe in via Franz Lear 6 con ingresso libero.