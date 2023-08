"Non solo classica, sfumature culturali", tre giorni di musica a Trappeto

Cultura, illustri personalità e grandi artisti. Torna a Trappeto la rassegna "Non solo classica, sfumature culturali", giunta alla sua nona edizione. Dopo il successo delle passate edizioni, e lo stop forzato dovuto agli anni della pandemia, la musica torna con tutta la sua forza e le sue sfumature in piazza Umberto, a Trappeto. Dal 11 al 13 agosto, tutte le sere a partire dalle 21:30, musicisti di grande fama e talento trasformeranno la piazza in un teatro. Una tre giorni dal ricco patrimonio artistico e culturale.

La rassegna è stata voluta fortemente dal direttore artistico Ambrogio D’Amico, contrabbassista di fama internazionale e dall’amministrazione comunale di Trappeto con il sindaco Santo Cosentino e l’assessore al Turismo Tommaso Billitteri.

Si inizierà venerdì 13 agosto con i “Swing out”, band del panorama jazzistico palermitano, formata da Leonardo Triassi (voce e armonica), Salvo Agate (chitarra), Giuseppe D’Amico (contrabbasso) e Anthony Reina (batteria).

Sabato 14 agosto salirà sul palco il duo di fisarmonica e chitarra Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori.

Domenica gran finale con l’Orchestra Florulli.

Le tre serate saranno presentate dalla giornalista Anna Cane.

Il programma

• Venerdì 11 agosto ore 21:30 Swing Out

• Sabato 12 agosto ore 21:30 Pietro Adragna & Giuseppe Sinacori

• Domenica 13 agosto ore 21:30 Orchestra Florulli