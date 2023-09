Nomad Club sbarca al Country: in consolle a ritmo di musica world con Camilla B e Radio Mumble

Creare una comunità itinerante che ami la musica dalle sonorità world-global e insediarsi nel tessuto sociale della notte con esperimenti musicali che variano e spaziano tra generi diversi grazie alle ricerche di ogni singolo dj che si esibisce. Con questo intento torna a far ballare il Nomad, che in questa occasione cambia forma e da Festival diventa una rassegna musicale da Club. Il costo del biglietto è di 15 euro +1,50 euro di prevendita.

Nomad Club 2023 inizia venerdì 15 settembre dalle 22 alle 3 presso il giardino esterno del Country (viale Dell'Olimpo 5, Palermo). Il locale da oltre 30 anni è un punto di riferimento per gli eventi musicali in città e in quell'occasione la parte esterna si adatterà al format itinerante Nomad, con gli allestimenti curati in collaborazione con Nowhere, un'organizzazione locale che in quello spazio da poco ha avviato un progetto di residenza.

La line up della serata prevede un warm up a cura di Camilla B, a seguire Radio Mumble e CSS, e per concludere i djs del Nowhere: Moonglass, Ivan Sutera e Deviant'z.

Radio Mumble: è un duo composto da Antonio Fina e Ugo D'Amico. Nel linguaggio dei fumetti l'onomatopea è la rappresentazione a parole del suono. Dalla necessità di esprimere un nuovo tipo di festa nasce Radio Mumble. Una ricerca di note underground, funky ed elettroniche. Come la radio aperta a nuove contaminazioni, la loro selezione eclettica spazia dalla musica mediterranea a sonorità esotiche. Radio Mumble è il risultato naturale di un percorso che trova a Palermo la sua perfetta collocazione.

CSS: Gabriele Giannetto, fondatore del progetto CSS, dj e direttore artistico del Nomad Music Festival, da anni seleziona e diffonde musica world/global. La sua ricerca musicale esplora i suoni tropicali attraverso diversi generi come il jazz, il funk e le sonorità fusion.

Camilla B: Camilla Belmonte, brasiliana d'origine, è un'artista poliedrica che si occupa di produzione musicale, mixing, teatro e fotografia. Oltre a far parte del duo Darkwave vampirismo sociale ed essere la percussionista della band Shoegaze Saint Mary Candy, propone dei coinvolgenti DJ set che spaziano dalla musica New Wave alla EBM techno. Il suo ultimo progetto è Marina Morena, un viaggio musicale attraverso le sue radici sudamericane, tra bossa, funk brasiliano e sonorità outernational. Nel 2015, con l'alias Luz Bel, fonda Eleven/Eleven, un collettivo di artisti palermitani che vanta varie collaborazioni internazionali.