Al via Nomad club 2023: a Palermo un viaggio sensoriale nella musica elettronica e techno

Al via Nomad Club 2023, la rassegna palermitana itinerante di musica elettronica e techno, pronta a invadere alcuni dei club più iconici della città di Palermo, trasformando le serate cittadine in esperienze sonore indimenticabili. Il primo appuntamento è previsto per il 3 novembre e si terrà ai Candelai, dove la magia della musica elettronica prenderà vita attraverso i suoni distintivi dei dj resident Southern Magic Garden e A Colder Consciousness.

Ispirati dalla passione per la sperimentazione musicale, questi artisti daranno il via a una notte di pura elettricità sonora. A seguire, l'esibizione della producer e DJ cilena Valesuchi. Nomad Club 2023 prevede altri due appuntamenti, sempre di venerdì, un percorso che accompagnerà la tribù danzante fino al mese di Dicembre in un variegato mix tra djs resident e le esibizioni di alcuni dei massimi esponenti della scena musicale elettronica Un primo appuntamento, dunque, che vedrà ospiti di tutto rispetto della scena elettronica: l'enigmatico alter ego di Manent, Southern Magic Garden, si è affermato come figura di spicco nella scena musicale sperimentale siciliana.

La sua musica, influenzata dalle complessità della natura, incanterà il pubblico mescolando le correnti dell'ambient, i ritmi intricati della drum&bass e i loop break beat avanguardisti. L'esperienza offerta dal viaggio sonoro di Southern Magic Garden è unica e coinvolgente, un invito ad immergersi nel suo regno etereo. A Colder Consciousness (Flora P), animatrice delle scene DIY e sperimentali degli anni '80, porterà la sua esperienza e la sua passione per i suoni sintetici e distopici al palco di Nomad Club 2023.

Fondatrice di A Colder Consciousness su Resonance FM (Londra) e Kanal 103 (Skopje), Flora P. ha sviluppato un sound freddo ma atmosferico, unico e immersivo. Ogni suo set è un'occasione per narrare storie, ballare dentro a un film e scatenare un po' di dramma. La produttrice e DJ cilena Valesuchi sarà l'ospite d'onore dell’evento. Con una carriera iniziata a soli 15 anni, Valesuchi ha attraversato raduni rischiosi a Santiago e rave indimenticabili in tutto il Brasile. La sua musica, frutto di una vasta ricerca sonora, incarna la vitalità espansiva e il senso dell'umorismo, creando un'atmosfera irresistibile.

Durante l'intera rassegna Nomad Club 2023, l'installazione video e luci sarà curata da Digital Harmony, il progetto di Giorgio Lo Bosco che si interseca tra le arti sonore e visive autogenerative. Digital Harmony offrirà un'esperienza visiva e sonora altamente immersiva, completando il viaggio sensoriale proposto dalla rassegna. La tribù danzante avrà l'opportunità di continuare questo viaggio emozionante attraverso altri due appuntamenti fino al mese di dicembre. Nomad Club 2023 promette di offrire un mix variegato tra i migliori DJs resident e alcuni dei massimi esponenti della scena musicale elettronica, creando così un'autentica celebrazione della musica elettronica e techno a Palermo.