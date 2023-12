Nomad Club, ai Candelai dj-set di musica techno ed elettronica: ecco Paula Tape, Discoslice e Mapa

Venerdì 8 dicembre la tappa conclusiva del Nomad Club 2023 si terrà in uno dei club iconici di Palermo: I Candelai. Per un'esperienza sonora indimenticabile e per lasciarsi ispirare dalla passione per la sperimentazione musicale ci saranno i dj palermitani Discoslice, Mapa e la cilena Paula Tape. Nomad Club 2023 è il format di eventi itineranti di musica elettronica e techno che ha animato alcuni venerdì tra Settembre e Dicembre, coinvolgendo dj locali e alcuni dei massimi esponenti della scena musicale elettronica.

Per la prossima tappa conclusiva, Venerdì 8 Dicembre, la guest dj sarà la dj e produttrice cilena Paula Tape. Nota soprattutto per la sua complessa conoscenza del suoni balearici e allo stesso tempo per l'abilità di attraversare i suoni underground e i synth house indefinibili. Cresce a Santiago in Cile, prima di trasferirsi in Europa, dove ha iniziato il suo percorso musicale suonando la batteria per diverse band indie nella sua città natale. I suoni percussivi della batteria sono il suono distinto che ha portato nelle sue produzioni, remix e che sono una chiave caratteristica di quando suona dj set in giro per il mondo.

"Agua Congas", l'ep di debutto di Paula, ha ottenuto un grande successo riconosciuto in tutto il mondo. Entra a far parte della famiglia della Sezione Ritmi nel 2021 con “Panamericana” e successivamente il suo Ep completo di 4 tracce intitolato “Astroturismo”. Paula ora risiede a Milano, è attivamente coinvolta nell'etichetta "Tempo Dischi" che è un'etichetta dedicata alle ristampe di rarità.

Durante l'intera rassegna Nomad Club 2023, l'installazione video e luci sarà curata da Digital Harmony, il progetto di Giorgio Lo Bosco che si interseca tra le arti sonore e visive autogenerative. Digital Harmony offrirà un'esperienza visiva e sonora altamente immersiva, completando il viaggio sensoriale proposto dalla rassegna. Nomad Club 2023 promette di offrire un mix variegato tra i migliori DJs resident e alcuni dei massimi esponenti della scena musicale elettronica, creando così un'autentica celebrazione della musica elettronica e techno a Palermo.