Caccamo, al Garden il live dei Noi Duo con la musica pop rock italiana in chiave acustica

Sabato 16 ottobre i Noi Duo saranno ospiti del Garden Bar di Caccamo. Una location bellissima e suggestiva sita nel centro storico di Caccamo. Il Duo capitanato da Giuseppe Cambria alla voce e accompagnato da Giuseppe Pitarresi alla chitarra daranno vita ad uno spettacolo musicale con un repertorio pop rock italiano in chiave acustica. In scaletta brani di Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Dalla, Cremonini, 883, Pino Daniele e tanti altri. È consigliata la prenotazione per garantire il rispetto delle norme anti covid.

