“Noemi crack bang”, la presentazione del libro inchiesta al caffè letterario di Partinico

Sarà presentato alle 16 di giovedì 21 Settembre negli spazi del Caffè Letterario “Leggere È”, in piazza del Progresso, a Partinico, “Noemi Crack Bang” (La banalità del male), il libro inchiesta scritto da Victor Matteucci e Gilda Sciortino ed edito da Mediter Italia. Un libro inchiesta di 392 pagine, contenente una ricca e inedita documentazione cartacea e audio, supportata da 55 interviste a rappresentanti istituzionali, procuratori, medici, psichiatri, insegnanti, insegnanti, diretti protagonisti per colloqui complessivi di circa 90 ore. Testimonianze grazie alle quali è stato possibile comprendere il mondo nel quale Noemi ha vissuto e ciò che sono stati i 32 anni della sua vita.



Una storia senza tempo, che colpisce per la drammaticità di una vita consumata nell’indifferenza, tra strutture psichiatriche, strada, dormitori, crack house, case e fabbriche abbandonate a Ballarò e allo Sperone dove lo spaccio, il consumo di droga, la prostituzione e la violenza sono la normalità A promuovere l’evento è l’associazione culturale “Inikon”. Interverranno in presenza l’autrice Gilda Sciortino e Valentina Chinnici, deputata Ars componente dell’Intergruppo Dipendenze Patologiche, mentre in collegamento ci sarà l’autore del libro Victor Matteucci. Modererà Chiara Gibilaro.