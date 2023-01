"Noemi crack bang", la presentazione del libro al De Cosmi

Prosegue con un nuovo ciclo di incontri, che prende il via alle 11 di martedì 17 gennaio al Liceo delle Scienze Umane “G. A. De Cosmi”, il progetto “Scuola e disagio giovanile”, ispirato dal libro “Noemi Crack Bang” (Mediter Edizioni) di Victor Matteucci e Gilda Sciortino e frutto del protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione e l’associazione “Mediter Italia”.



Un progetto che sta consentendo agli studenti degli Istituti scolastici di Palermo e provincia, con i quali sono state firmate specifiche convenzioni, di confrontarsi con esperti sui diversi aspetti del disagio giovanile, ma anche e soprattutto di ascoltare le testimonianze dirette di chi ha fatto esperienza delle dipendenze da sostanze stupefacenti. Un percorso che si realizza grazie anche alla collaborazione dell' Inner Wheel Terrae Sinus.



A portare il saluto di benvenuto sarà il preside del Liceo “De Cosmi”, Antonino Sciortino. Introdurrà Victor Matteucci, uno degli autori del libro. Interverranno: Marinella Cannella, psichiatra, responsabile Ser.D. di Palermo; Sebastiano Vinci, psicologo Asp Palermo; Nino Rocca, operatore sociale; Tina Thomsen, presidente Inner Wheel Club Terrae Sinus; Patrizia Lipani, referente alla Salute del Liceo delle Scienze Umane “G. A. De Cosmi”. Coordina Gilda Sciortino, co-autrice del libro.



I professori dell’Istituto scolastico che collaborano alla realizzazione del progetto sono: Maria Teresa Cisternino, docente di Scienze Umane, Laura Mollica, docente di Storia dell’Arte, Giovanna Torlentino, docente di Scienze Umane; Cinzia Arrigo, docente di Scienze Umane; Francesca Saieva, docente di Storia e Filosofia.