Al via Nocentre, il festival d'arte partecipata all'Ecomuseo del mare

Dal 06/07/2023 al 13/08/2023

Parte da Palermo il Festival Nocentre con gli eventi di "Far Waste Palermo" di Fabio Badolato per 'The Artist Date.



Ha la Sicilia come prima tappa il Festival d'arte partecipata ideato dall'artista indipendente Giuseppina Giordano, dal 6 al 13 luglio a Palermo per arrivare a Torretta Granitola con gli eventi di "Bomboniere" (dal 24 luglio al 2 agosto) per la cerimonia finale durante la quale gli artisti regaleranno un multiplo sviluppato dopo 10 giorni di residenza a tutti gli abitanti del comune.