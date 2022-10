Dai veicoli elettrici alle soluzioni "green" per una mobilità sempre più sostenibile: ecco No smog mobility

Le ultime novità del mercato, i veicoli elettrici, le soluzioni “green” per una mobilità sempre più sostenibile, la sicurezza e poi ancora, il territorio e le infrastrutture necessarie a supportare l’ambiente. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati domani, durante la dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna nata da un’idea dei direttori Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttori dell’agenzia Italpress e del mensile Sicilia Motori).

Anche quest’anno, NSM è organizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Palermo, e radunerà alcuni tra i maggiori esperti e rappresentanti del mondo auto e componenti, per parlare dei cambiamenti repentini del settore, anche alla luce della crisi energetica mondiale.

Giovedì 12 ottobre, dalle ore nove, al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, dopo i saluti istituzionali, è previsto uno spazio interamente dedicato alla didattica dell’Ateneo palermitano, in cui la professoressa Giada La Scalia racconterà alle aziende l’offerta formativa del Dipartimento, per invogliare i tirocini e i momenti di incontro tra il mondo aziendale e i laureandi in ingegneria. A seguire i professori Rosario Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile che vede l’Ateneo palermitano presente nello spoke “Auto e Gomma”.

Alle 10, Miriam Gangi, responsabile comunicazione di Anfia presenterà agli studenti la Formula SAE Italy, la competizione internazionale che prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa da parte delle Università. Alle 10.15 il direttore di Aci Radio, Pierluigi Bonora modererà il forum su “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato dell’arte”, in cui si alterneranno gli interventi di Franco Anzioso, Funding & Product Planning Manager di eSolution Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internal communication Manager di Nissan, Giulio Lancellotti, managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni Papagni, Head Of Business Development and Planning di Snam4mobility e Fabio Salamone, Pr e Content Specialist Michelin.

Dalle 11, Pierluigi Bonora intervista Marco Saltalamacchia Executive Vice President & Ceo Gruppo Koelliker, azienda leader nell'importazione e distribuzione di automobili in Italia. Saltalamacchia porterà il suo personale contributo sui nuovi modelli di business dell’automotive in Italia. A seguire, la manifestazione sarà incentrata sulla mobilità urbana e sulle infrastrutture necessarie nelle città del futuro, grazie alla sessione “Citta che vai…mobilità che trovi”. Per l’occasione Alberto Caprotti, inviato di Avvenire modererà gli interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina, Maurizio Carta, Assessore del Comune di Palermo con delega alla mobilità, Michele Cimino, presidente Amat Palermo, Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car e Giuliano Forzinetti, Assessore alle attività produttive del Comune di Palermo.

La rassegna, che vede il supporto anche di Unicredit, è aperta al pubblico e accreditata come evento formativo per l’Ordine dei giornalisti e avrà anche uno spazio espositivo nell’area adiacente al Dipartimento, in cui - alcune delle case presenti - esporranno le ultime novità. Susciterà grande curiosità la versione “Trinacria” di Wuzheng 3mx: l’unico veicolo commerciale tre ruote 100% elettrico di Koelliker. Per l’occasione, i colori tradizionali del carretto siciliano saranno in sintonia con Palermo, una delle città più caotiche per il traffico urbano, ma che aspira a idee e soluzioni ecosostenibili, per una mobilità pubblica e privata.