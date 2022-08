Nicola Giosué a Campofelice di Roccella, il sosia di Renato Zero canta all'Imperia resort

L'artista palermitano Nicola Giosuè si esibirà giorno 13 agosto presso l’anfiteatro dell’Imperia Resort di Campofelice di Roccella con il più fedele e rappresentativo musicshow ispirato al grande Renato Zero. "Rappresentare un artista come Renato Zero - dice Giosuè - non è assolutamente semplice. Il rischio di creare un'imitazione che scimmiotta l’originale è sempre molto alto".



Grazie al continuo aumento di consensi, il "RenatoZeroShow" di Nicola Giosuè è attualmente uno tra i più fedeli e rappresentativi musicshow presenti nel panorama degli spettacoli ispirati a Renato Zero. Una produzione artistica studiata nei minimi particolari. Una meticolosa dedizione ai particolari ed originalità negli arrangiamenti personalizzati da Nicola Giosuè, fanno dello show una delle situazioni più coinvolgenti e gradite al pubblico.

La scaletta abbraccia l’intero repertorio dei brani di Renato Zero, attraverso uno show concepito come una rappresentazione teatrale, con cambi d'abito sincronizzati. La straordinaria somiglianza fisica e vocale di Nicola Giosuè con il suo beniamino, regalano al pubblico un omaggio all'artista con sincero rispetto e consapevole umiltà, dove l'emozione e il brivido conquistano anche chi non è un fan di Zero, che coinvolto dalla performance resta fino all’ultimo bis. E per chi volesse delle curiosità in più giovedì 11 agosto dalle ore 16 alle 17, sarà ospite di Barbara Lipari conduttrice di "Viva la radio" a Radio In (storica emittente palermitana che copre tutta la Sicilia).

L'artista verrà messo a "nudo" dalla Lipari alla quale concederà un'intervista inedita dove risponderà a qualsiasi quesito posto ed all'occasione sponsorizzerà il suo prossimo spettacolo. "E' la prima volta - dichiara Giosuè - che dirò la verità sul mio spettacolo ispirato a Renato Zero. Ringrazio Barbara Lipari per l'ospitalità in Radio In - dice Giosuè - la medesima Radio In ed il Suo Fondatore Aldo Naselli, gli organizzatori Pietro Costantino e Franco Geraldi, il tecnico suono e luci Pippo Alterno e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo".