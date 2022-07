"Sicilia sotto le stelle", ospite d'onore l'artista palermitano Nicola Giosuè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’artista palermitano Nicola Giosuè ospite d’onore a Palazzo Butera di Bagheria, il 19 luglio, Per la terza edizione di "Sicilia sotto le stelle" evento artistico in onore della memoria del giudice Paolo Borsellino e delle vittime di mafia. "Aprirò la serata - racconta Giosuè - e sarò intanto la voce narrante, mentre sul maxischermo proietteranno le immagini delle stragi, e poi leggerò sul palco un monologo scritto per me appositamente per questa commemorazione dallo storico palermitano Santi Gnoffo. Poi verrà proiettato un estratto video delle mie performance più importanti della mia carriera artistica come scene delle fiction con i ruoli da me interpretati, spettacoli musicali da showman, brani da cantautore e interpretazioni di Renato Zero. Mi è stato comunicato - continua - che riceverò il premio alla carriera artistica. Sono emozionatissimo. Tanto più che sarò menzionato anche per le mie innumerevoli iniziative benefiche come spettacoli per i detenuti o di solidarietà al popolo ucraino.