New Jersey, Bon Jovi and Aor tribute band al parco cittadino Almoad di Carini

Sabato 4 maggio in compagnia della musica rock anni '80 al Parco cittadino Almoad di Carini. A partire dalle ore 22.00 avrà infatti luogo un concerto di vera musica rock a cura dei New Jersey - Bon Jovi & AOR tribute band. AOR è l'acronimo di Album Oriented Radio, una terminologia giornalistica usata negli Stati Uniti per presentare la musica rock adatta ad un formato radiofonico. Gli artisti non eseguiranno solo brani di Bon Jovi, ma anche di Bryan Adams, Boston, Kansas, Europe, Guns N' Roses, Eric Clapton, Deep Purple, Toto, America. Un appuntamento che gli amanti del rock non possono perdere. L'ingresso all'evento è gratuito. Per l'apericena occorre prenotare il tavolo. È possibile cenare in loco.