New Christmas Village, gli appuntamenti del weekend dell'Epifania a Villa Filippina

Un ultimo weekend ricco di appuntamenti per il villaggio di Natale di Palermo. Continuano anche questo fine settimana, dalle 10 a mezzanotte, le attività a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, del New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina.

Oltre alla pista sul ghiaccio e – da venerdì a domenica – e la casa della Befana da potere vedere negli orari di apertura, esistono tanti eventi correlati per fare divertire le famiglie e i bambini. Venerdì 5 gennaio alle 19 e alle 20 al planetario appuntamento dedicato alla costellazione di Orione. Alle 10 arrivano i pony con la possibilità, pagando 4 euro, di potere fare un giro intorno la villa. Aperta naturalmente la scasa della Befana. A mezzogiorno appuntamento col clown Shavran e la Befana. Alle 21,30 concerto dei 28 If, tribute band dei Beatles. Domenica 7 gennaio alle 17 spettacolo del teatro Atlante al Planetario e show sul ghiaccio con Masha e Orso con Bing e Pikachu.

Il New Christmas Village è a ingresso gratuito L’ingresso alla pista sul ghiaccio costa 7 euro per 30 minuti di giri, 10 se si sceglie di fare un’ora. I bambini dai 3 ai 10 anni pagano 5 euro mezz’ora e 7 euro un’ora.