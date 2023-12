New Christmas Village, gli appuntamenti del weekend fino al giorno di Capodanno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’ultima settimana del 2023 ricca di eventi per il villaggio di Natale di Palermo. Continuano tutti i giorni, dalle 10 alle 22, dal lunedì a giovedì e nel weekend fino a mezzanotte, le attività a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, del New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina.

Oltre alla pista sul ghiaccio e - da venerdì a domenica - la casa di Babbo Natale da potere vedere negli orari di apertura, esistono tanti eventi correlati per fare divertire le famiglie e i bambini. Giovedì 28 dicembre alle 21 al planetario c’è il teatro refugese con Ugo Brntivegna. Venerdì 29 dicembre alle 21 concerto con Davide Ciani al Planetario.

Sabato 30 dicembre ricco di appuntamenti: alle 12 lo show con il clown Shavran, alle 17 i bambini potranno incontrare i supereroi Batman, Capitan America, Thor e Groot. Sempre alle 17 e alle 18 c’è lo show del teatro Atlante al Planetario. Alle 20,30 concerto di Luke and the two Pyramids. Domenica 31 dicembre il villaggio apre dalle 10 alle 16. A mezzogiorno c’è lo spettacolo show in the square. Lunedì 1 gennaio l’apertura sarà dalle 10 alle 16.

Il New Christmas Village è a ingresso gratuito L’ingresso alla pista sul ghiaccio costa 7 euro per 30 minuti di giri, 10 se si sceglie di fare un’ora. I bambini dai 3 ai 10 anni pagano 5 euro mezz’ora e 7 euro un’ora.