"Nessuno è perfetto", lo spettacolo di Pandolfo e Manera all'Agricantus

Dopo il fortunato debutto il duo composto da Antonio Pandolfo e Marco Manera replicano al Teatro Agricantus di Palermo, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre (tutti i giorni alle ore 21, domenica alle 18) con Nessuno è perfetto, nuova esilarante commedia che li vede interpreti, oltre che autori e registi, al fianco dell'attrice palermitana Viviana Lombardo. Un matrimonio è in crisi, marito e moglie sono ai ferri corti. Lui è un nullafacente, lei una scienziata. Tutto lascia presagire un inevitabile quanto imminente scoppio, ma lei, che come tutte le donne ha sempre una marcia in più, sfrutta il suo ingegno per trovare una soluzione diversa e “salvare” il suo matrimonio. L'accordo prevede la presenza di due uomini in casa: il marito ed un altro, più affabile e servizievole. Imperfezione contro perfezione, come due facce della stessa medaglia. Chi dei due sopravviverà?

Domenica 22 ottobre alle ore 16 con un evergreen liberamente ispirato alla nota favola di Esopo prenderà il via la stagione di Teatro per ragazzi del Teatro Agricantus: sette titoli che saranno messi in scena la domenica pomeriggio fino al 7 aprile. Si parte con La cicala e la formica (adatto a bambini dai 3 ai 10 anni) della compagnia calatina Nave Argo, dal 1992 attiva in tutta la Sicilia e diventata un punto di riferimento nel settore della prosa contemporanea e del teatro per l’infanzia. Iridiana Petrone – in scena con Giusepe Brancato, ma anche regista ed autrice del testo – ha fatto incontrare in scena due personaggi molto diversi tra loro: Cicocicala, allegro e curioso, amante delle arti, della musica e della poesia, e la Formica 8763, diligente e puntigliosa, grande lavoratrice, con pochi amici e nessuna emozione. I due si incontrano, si stuzzicano e sono curiosi l'uno dell'altro.

Con lo scorrere delle stagioni altri due simpatici personaggi, Lella Coccinella e Gigetto scarafaggetto, li aiuteranno a conoscersi meglio e a guardare al mondo con altri occhi: la formica scoprirà la bellezza dell'arte e della poesia e la cicala sarà felice di essere in compagnia dei suoi nuovi amici. “La cicala e la formica” è uno spettacolo che con ironica leggerezza ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto dell'altro diverso da sé stesso, occasione per imparare qualcosa di nuovo e crescere responsabilmente apprezzando le arti e la dedizione al lavoro. La frizzante recitazione, scene e costumi vivaci, nonché le accattivanti musiche e canzoni che fanno da contrappunto alla narrazione, contribuiscono a rendere l’intera esperienza memorabile per i piccoli spettatori. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.



Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 - Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/



Rassegna Teatro Comico

Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18

Abbonamento a n. 7 spettacoli: € 105

Rassegna Teatro Ragazzi

Biglietti: singolo € 8; ridotto ingresso coppia € 14 (7 € a persona)