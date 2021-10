"Nel segno, nella parola": la Riso una mostra dedicata a pittura e poesia

Rassegna collettiva al Riso. In esposizione 42 piccole opere realizzate da altrettanti artisti per interpretare 42 poesie di autori siciliani (come Ibn Hamdis, Antonio Veneziano, Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo, Franca Alaimo, Gonzalo Àlvarez GarcÍa, Angelo Scandurra, Mario Inglese etc…).

La mostra, nata da un’idea di Francesco Scorsone, direttore della galleria Studio 71 di Palermo, si è sviluppata anche grazie alla collaborazione di Aldo Gerbino, Tommaso Romano, Ciro Spataro, Pucci Giuffrida e Vinny Scorsone. All’interno della sala Kounellis, si alterneranno opere grafiche e pittoriche con i versi di poeti che nel corso dei secoli hanno legato il loro nome a quello della Sicilia.

Durante il pomeriggio, sempre a partire dalle 17:00, si terrà anche un piccolo convegno dedicato alla poesia siciliana con interventi di: Luigi Biondo (Direttore del Museo di Arte moderna e contemporanea di Palermo), Alberto Samonà (Assessore dei Beni Culturali e dell’identità siciliana), Aldo Gerbino, Ciro Spataro, Tommaso Romano e Vinny Scorsone. Leggeranno alcune poesie, tratte dal volume “Nel segno, nella parola”, ed Studio 71 che accompagna la mostra, Marisa Palermo e Paolo Valentini.

Tra gli artisti in mostra importanti nomi quali Aurelio Caruso, Alessandro Bronzini, Daniela Gargano, Togo, Calogero Barba, Tiziana Viola Massa, Salvatore Caputo, Giuseppe Gargano. In copertina "Medusa inquietante" opera di Daniela Gargano

