Ancora musica a Isola delle Femmine, la Negramaro tributeband sulle terrazze dell'Open sea Dorian

Un venerdì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica italiana, grazie al suo carismatico leader. Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show dei Negramaro Tribute Band, venerdì 27 agosto alle 22,30 alle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.



Il progetto nasce nel giugno 2008 grazie alla somiglianza fisica e vocale del cantante Fulvio Notari con Giuliano Sangiorgi. Si aggregano in seguito altri membri tra i quali Federico Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco Falaschi (autore e chitarrista per Anna Oxa, Gianni Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri Baldassarre. Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva. La continua ricerca nei suoni e le energiche esibizioni live, candidano la Negramaro Tribute band ad essere la tribute ufficiale del gruppo salentino. Il concerto, che riproporrà i più noti brani della band salentina. In scaletta: “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.



Seguirà dj set di musica lounge bar con Disma Patorno. Ingresso libero. Si potrà scegliere tra le cena alla carta o il tagliere di carne o di pesce. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615

