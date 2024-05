"Neanche per farlo", il punto di vista comico di Chicco Torta su Palermo al Teatro Agricantus

Una serie di aneddoti sulla vita di un single di 40 anni, i suoi rapporti con la tecnologia, il lavoro e soprattutto gli amici (ormai convolati a nozze) sono solo alcuni dei temi che, trattati con leggerezza e comicità sono al centro di “Neanche per farlo”, primo spettacolo di Chicco Tortora che mercoledì 22 maggio alle ore 21 sul palco del Teatro Agricantus di Palermo porta in scena, per la prima volta raccolti in un unico spettacolo, tutti i migliori pezzi nati – e testati - al laboratorio della risata Comic 90100 organizzato da Tramp Management. Il titolo dello spettacolo, inserito nella rassegna “Comici da legare”, è una traduzione letterale dell'espressione “mancu pi fallu”, che nell'uso verbale panormita minimizza gli sforzi affrontati per il raggiungimento di un obbiettivo. Ed è proprio questa la chiave dello spettacolo.

L'obbiettivo raggiunto da Chicco Tortora, un tatuatore palermitano quasi 50enne che non vuole saperne di mettere la testa a posto, è quello di imporre il sorriso nella vita di tutta i giorni, giocando a ridere delle differenze tra uomini sposati e single, delle situazioni lavorative e delle sempre più complicate relazioni sociali. “Neanche per farlo” offre anche un punto di vista singolare su Palermo e sulle abitudini dei palermitani che Chicco Tortora è riuscito a cogliere dopo aver viaggiato per 20 anni in giro per il mondo, e dopo essere rientrato nella sua città a 40 anni senza un lavoro, ma pronto a inventarsene uno.

Gli spettatori saranno investiti da una serie di gag sul modo di essere e di pensare dei palermitani, tra tradizione e innovazione, tra vecchi e nuovi stereotipi di un popolo che è da sempre simbolo di comicità, ma anche desideroso di rivalsa.

“Neanche per farlo” è la prova provata che c'è sempre tempo per inseguire i propri sogni... e solo una fede saldata al dito potrà porvi fine!



