Al Nauto il podcast Egoriferiti va live: appuntamento vista mare con ospite a sorpresa

Una puntata “dal vivo”, per la prima volta con un ampio pubblico, per vedere se anche a Palermo, così come negli Stati Uniti o a Milano, il podcast può trasformarsi anche in spettacolo. Prima volta al Nauto di Palermo in piazza capitaneria di porto per “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, che sarà registrato sabato 4 maggio alle 10 nello spazio affacciato sul mare.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze - rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino - alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere. Una prima live, che è anche un nuovo passaggio di vita del podcast, con il pubblico che potrà assistere, reagire e ridere alle domande di Cardinale e Sortino e alle risposte dell’ospite.

E per inaugurare il ciclo di appuntamenti, il primo ospite sarà a sorpresa. "Ringraziamo il Nauto per la disponibilità - dicono Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino - ad abbracciare la formula del nostro podcast, fatto di semplici interviste che cercano di fare emergere il lato nascosto di ogni ospite. La nostra vittoria a ogni puntata è fare conoscere tramite l’ospite qualcosa che il pubblico non si aspetta, in uno show dove siamo noi quelli che parlano, ma anche i registi di noi stessi. Non è semplice fare le interviste come noi, senza perdere il filo. A volte non sappiamo neanche noi dove andremo a parare, ma lo costruiamo in tempo reale. Il podcast è prima di tutto una “cosa parlata”. Le nostre domande sono le punteggiature tra una risposta e l’altra. Quel che speriamo è, alla fine, regalare al pubblico non solo un sorriso, ma di far loro attraversare l’intero alveo dei sentimenti e delle sensazioni".