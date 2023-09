"Natura mediterranea": al via i weekend di cibo, salute e sport al parco avventura delle Madonie

Indirizzo non disponibile

Prenderà il via questo fine settimana il ricco programma di eventi collegati al progetto “Natura Mediterranea”, realizzato dall'Associazione Abies, nell'ambito del bando “Sicilia che Piace”, promosso dall’assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana.

Da sabato 23 settembre il Parco Avventura delle Madonie apre le porte per una serie di intese giornate di esperienze e laboratori a stretto contatto con il cibo e la natura. Sabato 23 settembre (dalle 10 alle 19) e domenica 24 settembre (dalle 10 alle 15) sarà possibile visitare il “Villaggio enogastronomico”, dove i visitatori potranno trovare alcune fra le più conosciute ad apprezzate eccellenze agroalimentari del territorio, fra cui: Azienda agricola Gangi Dante di Resuttano, Azienda Paolo Forti di Castelbuono, Cooperativa “Rinascita” di Valledolmo, Pastificio Vallolmo di Valledolmo, Cooperativa Sociale Verbumcaudo di Polizzi Generosa, Centro Commerciale Naturale di Gangi, Terre dei Carusi di Scillato, Azienda Agricola Bergi di Castelbuono, Azienda Agricola Grazia Invidiata di Collesano, Azienda Agricola Vincenzo Barreca di Gangi, Azienda Agricola Emilio Appiano di Castelbuono, Sapori Siculi di Santina Crisanti di Isnello, Azienda Capralat di Francesco Giunta di Gangi, La Macina delle Madonie di Gangi, Agricola Giaimo di San Mauro Castelverde, Borgo Bagherino Di Meli Giovanni Battista E C. Sas, Società Materland srl.

Nel dettaglio, il programma del 23 settembre prevede Il laboratorio Living Lab che si svolgerà alle ore 11.00 presso la sala 02 dell’ex Convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana (PA). A seguire, alle ore 12.00, presso l’area Agorà del Parco Avventura Madonie, la presentazione del libro “Heidi da Gangi” a cura di Vincenza Montana - Edizioni Arianna - Geraci Siculo (PA), con la partecipazione speciale dell’Editore Arianna Attinasi e dell’Azienda Capralat di Francesco Giunta che curerà una degustazione guidata dei suoi migliori caprini. Concluderà la giornata il cooking show delle 13.00 della Trattoria Sant’Anna di Gangi (PA) con il piatto “La Pastorella”.

Domenica 24 settembre è in programma la prima edizione del “Trekking 2 Cime”, con partenza alle ore 10 da Rifugio Marini. Alle ore 11.00 è prevista l’inaugurazione del laboratorio delle Aromatiche Madonie a cura di Francesca Cerami, Nino Azzarello, Vittorio La Placa. A seguire, la presentazione del libro “Il Vademecum della Dieta Mediterranea. Consigli utili per vivere in salute” di Francesca Cerami - Edizioni Idimed. Concluderà il weekend il cooking show delle 13.00 di Giovanni Meli di Borgo Bagherino a Collesano (PA) con “la polpetta della gallina”.

Tutte le attività previste all’interno del progetto “Natura Mediterranea”, se non diversamente indicato, si svolgeranno all’interno del Parco Avventura di Petralia Sottana. Nel fine settimana del 28-29 ottobre invece le attività del progetto, inclusi “il villaggio enogastronomico”, i laboratori di degustazione e i cooking show, si sposteranno nel centro storico di Petralia Sottana, all'interno della XIV edizione della Festa dei Sapori Madoniti.

Il progetto "Natura Mediterranea" è realizzato in collaborazione con il Parco delle Madonie, la Condotta Slow Food delle Madonie, Idimed APS, Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo, ACSI Sicilia Occidentale e il Centro Commerciale Naturale di Gangi. Partener istituzionali: L'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, Esercizio Fisico e Formazione, il Comune di Petralia Sottana e con il cofinanziamento della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive. Sponsor tecnico Sagrim srl - Agenzia Ufficiale Electrolux Professional.