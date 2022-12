La Natività nell’arte, a Carini un percorso culturale attraverso le immagini dal III al XIX secolo

Nell’ambito del programma natalizio la Sede di Carini di BCsicilia, in collaborazione con l’Università popolare “Tanino Pecoraro” di Carini e l’Arcipretura di Carini (parrocchia Maria SS. Assunta), organizza per giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21,00 “La Natività nell’arte” un percorso attraverso immagini dal III sec. d.C. al XIX sec. della rappresentazione dell’incarnazione di Gesù, presso la chiesa Maria Santissima degli Agonizzanti, in via Roma, 102 a Carini. L'evento sarà allietato da canti natalizi eseguiti dal maestro Daniele Prestigiacomo. La chiesa custodisce al suo interno preziosi stucchi di scuola serpottiana.

Presentazione a cura di Giuseppe Randazzo, storico dell’arte, presidente di BCsicilia di Carini. È gradita la prenotazione: carini@bcsicilia.it. Nell'immagina la Natività di Filippo Randazzo, chiesa Maria SS. degli Agonizzanti (XVIII sec.) - Carini.