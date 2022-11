Natale a Villa Filippina tra mercatini, spettacoli, parco giochi e appuntamenti con le stelle

In occasione del Natale 2022 il Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) si trasforma in un grande villaggio natalizio con un giardino d’inverno che accoglierà dal 9 dicembre al 31 dicembre il ricco programma di “Natale in Villa” tra cui attività d’intrattenimento ed eventi per bambini e adulti.

Da una fiera di prodotti e abiti vintage e di artigianato per i regali di parenti e amici, al Salotto di Babbo Natale, dai laboratori creativi e i gonfiabili, al parco giochi per i bimbi. L’area ristoro del Monsù al chiuso con il bar e la pizzeria. Spettacoli di musica e teatro al Monsù e al Planetario. Un programma in collaborazione con ModCafè, ModWear, CreArt Eventi, Comune di Palermo e Artewiva.

Mostra vintage e artigianato

Si comincia venerdì 9 dicembre (dalle 16 alle 20) si continua sabato 10 e domenica 11 (dalle 10 alle 20) con la mostra vintage e di artigianato (creazioni natalizie in feltro, fommy, legno, bijoux in pietre, coralli e inserti vari, amigurumi) e i laboratori creativi per bambini, il Salotto di Babbo Natale, l’area gonfiabili e il parco giochi aperti per il divertimento dei più piccoli. È aperta l’area ristoro del Monsù a colazione, pranzo e cena. L’ingresso in Villa è gratuito. Per i laboratori, il Salotto di Babbo Natale e i gonfiabili è previsto un ticket.

Laboratori, spettacoli, concerti e appuntamenti al Planetario

Venerdì 9 dicembre alle 22 live music con Jackie and his Loaders al Monsù, con ingresso libero. Sabato 10 alle 10.30 laboratorio “Biscotti di Natale” su prenotazione. Alle 13 pranzo e live music al Monsù con Luparè & Combriccola. Dalle 17 alle 23 evento astronomico “Opposizione di Marte” al Planetario, con proiezioni sotto la cupola e osservazioni ai telescopi (ingresso con ticket). Domenica 11 alle 10.30 di nuovo laboratorio “Biscotti di Natale”. Alle 11 spettacolo “La pupa di pezza” con il Teatro Ditirammu (ingresso a pagamento). Alle 13 pranzo e live music con Musique du Role al Monsù. Alle 18 “Zukfunk”, spettacolo Leggendo Epruno 11 (ingresso a pagamento). Per i biglietti degli eventi a pagamento www.parcoticket.it. Il Monsù (bar, ristorante, pizzeria) sarà aperto tutto il giorno.

Area gonfiabili e parco giochi

Dal 16 al 31 dicembre: il venerdì (dalle 16 alle 20), sabato e domenica (dalle 10 alle 20), da lunedì 19 a venerdì 23 (dalle 16 alle 20) ancora “Natale in Villa” con mostra vintage e artigianato, laboratori creativi, il Salotto di Babbo Natale, area gonfiabili e parco giochi. È aperta l’area ristoro del Monsù a colazione, pranzo e cena. L’ingresso in Villa è gratuito. Per i laboratori, il Salotto di Babbo Natale e i gonfiabili è previsto un ticket.

Pranzo di Natale Santo Stefano e cenone di Capodanno

Dal 16 al 31 dicembre: venerdì 16 (dalle 17 alle 23) evento astronomico “I 60 anni di Eso”. In programma conferenze, proiezioni al Planetario, osservazioni e laboratori scientifici ad ingresso libero. Sabato 17 alle 10.30 laboratorio “Biscotti di Natale” su prenotazione. Alle 22 live music con gli Hard Lemons al Planetario e a seguire dj set. Ingresso libero. Domenica 18 alle 10.30 laboratorio “Biscotti di Natale” (prenotazione). Alle 12 David Kosta’s Magic Show nell’area ristoro al chiuso del Monsù con ingresso libero. Alle 17.30 spettacolo “Nicù e Il Mago di Oz” del Teatro Ditirammu (ingresso a pagamento). Martedì 20 alle 21.30 concerto “Caro Carosone” al Planetario. Domenica 25 dicembre pranzo di Natale al Monsù su prenotazione. Lunedì 26 pranzo di Santo Stefano sempre al Monsù e su prenotazione. Sabato 31 dicembre Capodanno in Villa con cenone, live music e dj set su prenotazione.

Concerto gospel

Mercoledì 28 dicembre alle 21 “Zukfunk”, spettacolo Leggendo Epruno 11 (ingresso a pagamento). Giovedì 29 alle 18 e alle 21.30 concerto gospel con il coro The Sisters al Planetario (a pagamento). Venerdì 30 alle 17 e alle 23 evento astronomico “Il Sistema Solare” (a pagamento). Per i biglietti degli eventi a pagamento www.parcoticket.it. Il Monsù (bar, ristorante, pizzeria) sarà aperto tutto il giorno.

Mercatini natalizi

Dal vintage all’artigianato: dal 9 all’11 dicembre e dal 16 al 23 dicembre. Orari: venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Dal 19 al 23 dicembre, dalle 16 alle 20. Troverete le mascotte di Topolino, Minnie e le Principesse Disney. Gli eventi sono realizzati con il supporto di Riolo e Forst Sicilia.