Natale a Trabia: musica ed eventi culturali per le Feste

Quando Dal 15/12/2023 al 07/01/2024 Orario non disponibile

L'Amministrazione Comunale di Trabia in vista delle festività natalizie 2023/2024 ha dato il via al calendario degli eventi denominato "La Magia del Natale".

Un calendario ricco di eventi culturali, musicali e ricreativi per adulti e bambini e come dichiara l'assessore al Turismo, sport e spettacolo, Luigi Chiaramonte "tutto ciò è stato possibile innanzitutto grazie alla volontà dell'Amministrazione Bondì di offrire alla cittadinanza momenti di svago per queste festività natalizie dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid e alla sinergia dei vari enti pubblici e privati. Abbiamo voluto al centro del programma il tema dei bambini che riscoprono il Natale".