“Natale in Terza Circoscrizione”, è questo il titolo della prima e nuova manifestazione sportiva multidisciplinare fortemente voluta dalla commissione Sport della terza circoscrizione formata dal presidente Francesco La Mantia, dal vicepresidente Francesco Siragusa e dalla consigliera Rosaria Simona Supporta. Iniziativa lodevole e innovativa che una volta presentata al consiglio di circoscrizione è stata approvata e firmata dal presidente della terza Gioacchino Vitale.

La manifestazione, con ingresso gratuito, si terrà nel palazzetto dello sport PalaOreto di via Santa Maria di Gesù giorno 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 19.30. All’evento parteciperanno alcune scuole di danza e palestre della terza circoscrizione i cui allievi si esibiranno in varie discipline sportive. A conclusione della manifestazione, ci sarà anche Babbo Natale che distribuirà cioccolatini e caramelle ai bambini presenti e si potrà approfittare di questa iniziativa per scambiarsi gli auguri di buone feste tra i cittadini residenti e non del territorio.

“Lo sport è salute del corpo ma anche della mente. E' benessere, è educazione, è sviluppo e crescita”, ribadisce il presidente della commissione La Mantia. “Lo sport hanno un valore assolutamente positivo, perché oltre a diffondere valori quali la solidarietà, la lealtà e il rispetto delle persone e delle regole, che sono i principi fondamentali per una società sana, sono anche strumenti per costruire competenze spendibili in altri contesti della nostra vita. La Commissione Sport ha il compito di promuovere e quindi favorire le attività di educazione sportiva, importanti per i nostri concittadini e per il nostro territorio della Terza Circoscrizione. Ci impegneremo perché anche in futuro si possano realizzare altre iniziative di questo tipo”.