Concerti, mostre di presepi e incontri speciali con Santa Claus: tutto pronto per Natale sul Cassaro

Il Natale arriva sul Cassaro con una serie di iniziative che si snoderanno dall'11 al 28 dicembre. L’iniziativa “Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice” vede, per la prima volta, una comune sinergia delle associazioni di commercianti di via Vittorio Emanuele e vuole essere il punto di partenza per una fattiva collaborazione che si svilupperà nel 2022 con una serie di iniziative comuni. Le iniziative vedono il patrocinio della “Fondazione Federico II”.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta presso "Le Terrazze del Sole", in via Vittorio Emanuele 291, hanno partecipato, oltre a Giovanna Analdi, presidentessa dell’associazione “Cassaro Alto”, e Danilo Sciarrino, presidente dell’associazione “Cassaro d’Amare”, diversi soci facenti parte delle due associazioni, l’assessore alle CulturE Mario Zito, che ha portato anche i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale e Massimo Castiglia, presidente della I circoscrizione.

Il programma prevede eventi itineranti e distribuiti lungo tutta l’estensione del Càssaro (u Cassaru, in siciliano), la strada più antica della città di Palermo. Sarà un’occasione per i cittadini palermitani, e ovviamente anche per i turisti che ci auguriamo continuino a scegliere Palermo come meta anche per i loro viaggi invernali, per riscoprire il più grande centro commerciale di Palermo, il centro storico. Il programma prevede eventi d’interesse sia per un pubblico adulto sia per i bambini.

Durante la conferenza stampa Giovanna Analdi, presidentessa dell’associazione “Cassaro Alto”, ha dichiarato «La cosa che più mi rende felice è l’unione delle associazioni “Cassaro Alto” e “Cassaro D’amare” perché, finalmente il Cassaro diventa una cosa sola. Questo evento, seppur realizzato dalle nostre associazioni che, ricordiamo, sono composte da semplici cittadini, vuole contribuire ad un senso di festa in occasione delle festività natalizie non solo creando un'occasione per uscire di casa e riappropriarsi di via Vittorio Emanuele ma anche per poter far di nuovo sorridere i nostri bambini, proponendo una serie di attività pensate proprio a loro ma che strizzano l'occhio anche agli adulti, nel segno di una tradizione che si rinnova. Come diceva il Beato Pino Puglisi “se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto” e questo è stato il comune denominatore delle iniziative che oggi presentiamo» mentre Danilo Sciarrino, presidente dell’associazione “Cassaro D’amare” ha aggiunto «Come diceva Giovanni Analdi, anch'io voglio esprimere grande soddisfazione per questa unità che ha dimostrato essere soprattutto di intenti. Da tempo aspettavamo l'occasione per concretizzare questo obiettivo che era in embrione da tempo. Ci auguriamo che le iniziative da noi proposte siano accolte positivamente dai nostri concittadini al fine di fargli riscoprire un’arteria vitale della città. Vogliamo, inoltre, che questa possa essere la base di un rapporto duraturo che porti sia cultura sia intrattenimento alla gente».

Entrambi, inoltre, hanno annunciato una serie di iniziative comuni che saranno sviluppate nel 2022. L’assessore Mario Zito ha apprezzato non tanto le iniziative siano «Meritevoli di nota perché raccontano la storia del Cassaro e della sua città» ma, e soprattutto, «la strepitosa sinergia che l’unione di intento delle associazioni che, finalmente, permettono a tutti, compresa l’amministrazione, a considerare il Cassaro come un’unica entità». Ha inoltre assicurato che «grazie all'intervento della “Città Metropolitana”, nei prossimi giorni inizierà l'allestimento delle luminarie da porta Nuova a porta Felice». Il presidente Massimo Castiglia ha invece dichiarato che questo primo passo, quello dell’unione degli intenti tra la parte superiore, quella centrale e quella inferiore del Cassaro è «il primo segnale positivo che permetterà di promuovere il centro storico nel suo insieme permettendo di lavorare su ciò che circonda il capo, Albergheria-Ballarò, Capo, Vucciria, Kalsa e Mescita al fine di creare un unico percorso di rigenerazione culturale urbana».

Si parte, quindi, il prossimo weekend cui seguirà un intenso calendario di eventi che si snoderà sino al 28 dicembre. Durante tutti i weekend di dicembre, a partire da sabato 11 e fino al 28 dicembre, via Vittorio Emanuele verrà percorsa da un gruppo di Babbo Natale mentre, nelle giornate di domenica 12 e domenica 19, a loro si aggiungeranno un gruppo di figuranti che vestiranno gli abiti di alcuni personaggi della Walt Disney e che saranno a disposizione dei più piccoli per scattare foto ricordo.

Sabato 11 novembre dalle ore 17 è prevista l’esibizione di musica da ballo tradizionale a cura de “Le Matrioske”

mentre, alle ore 19, presso la chiesa di San Giovanni Decollato, in collaborazione con l’associazione “Ars Nova Palermo” e “Ballarò significa Palermo”, si terrà il concerto di Franco Vito Gaiezza, al piano, e Ines Tuttolomondo, cantante, dedicato alla figura di Claude Debussy che sarà introdotto da un reading curato dall’Association Francophone De Sicile.

Domenica 12 dicembre, dalle ore 17, lungo la via Vittorio Emanuele ci sarà un intrattenimento itinerante a base di musica, giochi e acrobazie e la presenza, come indicato, dei personaggi di Walt Disney che percorreranno tutto il Cassaro. Lungo la via Vittorio Emanuele, rispettivamente davanti ai loro laboratori, ci sarà una mostra su strada dei presepi artigianali realizzati da Gaetano Sanzo e Angela Tripi. Sempre a proposito di presepi, “Pantaleone Arte Sacra” organizza la visita al suo presepe mobile, un sogno ad occhi aperti per grandi e piccini.

Ognuna delle attività commerciali insite sulla via Vittorio Emanuele, durante il periodo delle iniziative, oltre ad un allestimento in stile natalizio che caratterizzerà le loro vetrine, proporrà sconti e/o agevolazioni. Durante lo stesso periodo, lo storico laboratorio artigianale di pupi siciliani di Vincenzo Argento proporrà spettacoli a un prezzo bloccato di 6 € sia per gli adulti sia per i bambini.