"Natale al Parco": a Carini la manifestazione delle feste tra sagre, fiere e laboratori per bambini

Da sabato 9 dicembre al 6 gennaio torna a Carini la rassegna "Natale al Parco", giunta alla terza edizione. Laboratori gratuiti per bambini, spettacoli, animazione, sagre, fiera degli hobbisti, mostra dei presepi e l'immancabile momento con il "Baule solidale" animeranno il parco cittadino "Almoad" di via Rovigo dalle ore 15.30 alle ore 20.00 circa, nelle giornate del 9-10-16-17-23 dicembre e 6 gennaio 2024.

Questa rassegna natalizia ad ingresso gratuito è stata organizzata dall'associazione culturale "Almoad" insieme alla nostra testata giornalistica Il Carinese, e godrà del patrocinio del Comune di Carini, della Regione Siciliana e del sostegno di sponsor privati che hanno creduto nell'iniziativa, tra cui l'associazione italo americana "Carini Iod". Importante la presenza dell'Istituto Alberghiero "Ugo Mursia" di Carini, che attraverso la partecipazione dei suoi studenti e docenti, realizzerà ben 4 momenti gastronomici all'insegna delle nostre tradizioni natalizie (sagra delle ciambelle fritte, di Santa Lucia con arancine e panelle, del buccellato e dello sfincionello).

Particolarmente interessanti saranno i laboratori gratuiti per bambini tra i 6 e i 12 anni, infatti se ne svolgeranno ben 5: di cucina curato da Giovanna Passalacqua, "costruiamo un presepe" con l'artigianato Carmelo Purpura, di scienze a cura della fondazione Ri.med, di tecnica e creativo a cura del Gruppo Scout del "Carini 2", di ceramica. Per l'iscrizione ai laboratori, basta inviare un messaggio whasapp indicando nome, cognome, età del bambino e il laboratorio scelto.

Sul palco il calendario sarà particolarmente ricco e variegato, infatti si avvicenderanno nelle varie giornate spettacoli per bambini (Mario Barnaba e Mago Zazù rispettivamente il 9 e 10 dicembre), il concerto di Natale il 16 dicembre a cura dell’orchestra didattica dell'I.C Calderone Carini-Torretta, momenti di danza il 17 dicembre con le palestre “Move Club", "Body Fly" e "Grin Club” protagoniste, di teatro il 23 dicembre con il gruppo teatrale “Sacro Cuore -A.fo.ca” guidato da Fabio Lo Meo, Antonella Sampino e Peppuccio Pecoraro, il cabaret per famiglie il 06 gennaio con il divertentisso Giovanni Cangialosi e i suoi personaggi e parodie.

Come sempre si potrà donare un regalo nuovo ed incartato per partecipare all'iniziativa il "Baule Solidale", regali che saranno poi donati a favore di bambini appartenenti a famiglie disagiate del comprensorio. E per concludere, all'interno del villaggio ricavato all'interno del parco, oltre poter fruire dei giochi si potrà anche fare un selfie con Babbo Natale nella sua casetta realizzata con amore dagli Scout.