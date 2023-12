Natale a Montemaggiore Belsito

Orario non disponibile

Quando Dal 17/12/2023 al 06/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 16 al 24 dicembre a Montemaggiore Belsito, in via Tenente Militello e corso Regalantuomo, si svolgerà la "Novena di Natale", canti e nenie della tradizione. Nei giorni del presepe vivente dalle 17 alle 20 in piazza Roma si terrà la mostra mercato dei prodotti tipici, a cura dell' associazione Attività produttive.

Un evento molto atteso quello del 22 dicembre con la "Magia del Natale", musiche con zampognari e consegna dei doni natalizi ai bambini e ai ragazzi dei tre ordini di scuole dell'Istituto comprensivo Mons. Arrigo a cura dell'associazione Ama. Nella stessa giornata verso la sera, al teatro Giovanni Paolo II , "Canzoni a Teatro" del centro Polifunzionale, spettacolo musicale scritto e diretto e interpretato da Carlo Rinaldo, Ester katia, Stimolo e Arturo Pappagallo.

Nella giornata del 23 dicembre, ci sarà un suggestivo corteo dei personaggi del presepe vivente per le vie del paese a cura dell'associazione Genius Loci. Nel tardo pomeriggio, si potrà ammirare il bellissimo presepe vivente 2023, nei giardini dei Valori. "Tra i Cunti" di Natale, ci sarà il Babbo più famoso di sempre il più amato dei piccini, con la sua magica carrozza girerà portando gioia e allegria per le vie di Montemaggiore Belsito, con zampognari che intoneranno il vero suono delle cornamuse.

Tanti bellissimi e colorati gonfiabili saranno a disposizione dei bambini che vivranno vere e proprie favole organizzate dei bravissimi animatori a cura dell'associazione Madagascar l'Isola dei Monelli di Campofelice di Roccella. Nello scorrere della giornata in pura atmosfera natalizia, tanti giochi e divertenti tombole per le famiglie meno fortunate. Tra luminosi addobbi, si arriva a Capodanno con tanto di brindisi per dare il benvenuto al 2024, nella meravigliosa piazza Roma, con tanta buona musica. Un bellissimo concerto di Capodanno incanterà un appassionato pubblico all'interno del Teatro Giovanni Paolo II. Si danzerà su note di latino e balli di gruppo con il tanto atteso Bingo Music.