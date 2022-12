“Natale in danza”, la gara di solidarietà a sostegno dell’autismo al Palaoreto

Domenica 18 dicembre a partire dalle ore 9:00 al PalaOreto si terrà la quinta edizione di Natale in danza, organizzato dal maestro Giuseppe Di Michele e circa 20 associazioni ed enti che si occupano di autismo e disabilità, coordinate dall’associazione ParlAutismo. Sarà una intera giornata dedicata alla danza e alla solidarietà. Più di 50 le scuole di danza coinvolte, impegnate in numerose esibizioni in una giornata dedicata ai ragazzi e ai bambini speciali che porta avanti i valori dell’inclusione e della condivisione. La giornata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.

All’interno dell’evento sarà allestito uno spazio dedicato alla promozione dei servizi delle associazioni e alla vendita di gadget e oggetti vari realizzati dai ragazzi. Una raccolta fondi che permetterà di sostenere i servizi rivolti alle persone con autismo.

Il costo del biglietto è di € 5.

“Lo sport non divide, anzi unisce sempre – sottolinea il maestro di danza Giuseppe Di Michele -. Ringrazio le tante scuole di danza che hanno sposato la causa e permesso la realizzazione di un evento che di anno in anno assume sempre più valore, capace di fare rete per aiutare tanti ragazzi e le loro famiglie”.