Il Natale a Ventimiglia di Sicilia tra eventi, mostre e concerti: il programma

Il fascino del calore del Natale farà da sfondo al ricco cartellone di manifestazioni ed eventi con il quale Ventimiglia di Sicilia, anche conosciuta come “Calamigna”, si appresta ad accogliere visitatori e turisti tra concerti, mostre e tante iniziative per i bambini durante le festività del Natale.

Per lasciarsi incantare dalla magia del clima natalizio, il comune alle pendici di Monte Cane assumerà le vesti di un borgo accogliente, per allietare i turisti e i visitatori in un’atmosfera suggestiva e intima, dove sarà piacevole passeggiare tra i vicoli e restare affascinati dalle luminarie.

Molteplici i luoghi che faranno da sfondo alle manifestazioni. I più piccoli potranno lasciarsi coinvolgere dall’allegro Babbo Natale che li ospiterà nel suo “Villaggio” a piazza Monsignore Lo Cascio dove si svolgeranno a partire dal 15 dicembre momenti di animazione, intrattenimento e giochi per i più piccoli e si potranno visitare i Mercatini natalizi per potere acquistare i regali che proporranno gli operatori dell'artigianato tradizionale.

La Chiesa Madre ospiterà ben 4 concerti con orario d'inizio alle 21. Si comincerà il 15 dicembre con l'esibizione del Coro Gospel Project, con la direzione artistica di Salvo Melia. Il 26 dicembre sarà la volta del Concerto di Natale a cura dell'Associazione Musicale Culturale "G.Rossini". Il giorno di Capodanno si svolgerà il Concerto di Capodanno a cura dell'associazione Ventimigliese Amici della Musica "G.Bonanno e G. Ferrara". Si chiuderà il 5 gennaio con il concerto della Cantoria del Teatro Massimo, diretta dal maestro G. Ricotta.

Anche i locali dell'Anfiteatro comunale ospiteranno eventi: il 22 dicembre dalle 17 la Real Baby Animation intratterrà i più piccoli con giochi e animazione, il 27 dicembre si esibiranno "I Giullari del Diavolo" con lo spettacolo "Sulle Nuvole". Il 28 dicembre spettacolo di cabaret alle 21 con il noto comico Marco Manera, mentre la notte di San Silvestro ci si ritroverà dalle 22 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Le vie del paese faranno da sfondo a Natale, e nei giorni a ridosso, ad attività di animazione. Dal 16 al 24 dicembre a partire dalle 20.30 protagonista "A Nuvena di Mastru Raffaieli" a cura dell'associazione Ventimigliese Amici della Musica "G.Bonanno e G. Ferrara". Una tradizione e un rito irrinunciabile per la comunità di Ventimiglia di Sicilia. Mentre il 23 dicembre dalle 18.30 si svolgerà la rievocazione della discesa della Vecchia Natala curata dall'associazione Musicale Culturale "G.Rossini". Per la vigilia di Natale dalle 16.30 si svolgerà il giro di auguri da parte dell'Amministrazione comunale allietato da nenie natalizie a cura dell'associazione Musicale Culturale "G.Rossini". Il giorno di Natale dalle 10 per le vie del paese si snoderà il Trenino natalizio per la gioia dei bambini e alle 17 sarà la volta del giro dei zampognari. Il 26 dicembre dalle 17 i Kimolia Street Band allieteranno con le loro musiche i residenti e i visitatori per le strade del paese. Non mancheranno eventi con musica e animazione per i più grandi e più piccoli e momenti di intrattenimento e degustazioni di prodotti tipici come i deliziosi sursameli e i biscotti raffielllini.

Non si potrà mancare l'appuntamento con il presepe vivente che sarà allestito il 30 dicembre dalle 18 nella zona "Cozzo". "Quest’anno festeggiamo con un ricco calendario di eventi - dichiara Girolamo Anzalone, sindaco di Ventimiglia di Sicilia - siamo felici di poter festeggiare il Natale insieme ai nostri concittadini, ai turisti e ai visitatori all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, per vivere e condividere momenti di svago e di socialità".

"Vi aspettiamo a Ventimiglia di Sicilia - afferma Valeria Sapienza, assessore allo Spettacolo - che quest’anno propone un mese intero di intrattenimento: il nostro borgo ospiterà diversi eventi musicali e culturali, ideati per i grandi e anche per i più piccini, ai quali, tra l’altro, è riservato un ricco cartellone di attività". "Gli appuntamenti del cartellone natalizio - ribadisce Antonella Sparacio, assessore al Turismo - costituiranno anche l'occasione per la scoperta delle tradizioni culturali e artistiche di Ventimiglia di Sicilia, attraverso visite guidate nei principali luoghi d'attrazione come il Museo della Montagna, il Museo Civico, e con la possibilità di visitare i numerosi luoghi di culto come la Chiesa di San Vito e la Chiesa Madre con il suo campanile, alla scoperta di curiosità legate alla tradizione religiosa e artistica del nostro paese".