Magico Natale a Cefalù, un mese di eventi per le feste nella cittadina normanna

Conto alla rovescia per "Magico Natale a Cefalù", la kermesse di eventi che colorerà la cittadina normanna dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Un intero mese di iniziative e spettacoli gratuiti che spaziano dal teatro alla musica, che offrono momenti di svago per le famiglie con bambini e grandi manifestazioni come quella della notte di Capodanno.

Un calendario corposo e variegato sia per i cittadini che per i tanti turisti che continuano a popolare le strade della città durante la stagione invernale. "Con questa edizione di Natale a Cefalù - afferma il sindaco Daniele Tumminello - ci proponiamo, come lo scorso anno, di far vivere ai turisti e ai concittadini un mese all'insegna della partecipazione, della socialità e della spensieratezza per le famiglie e i bambini. Abbiamo messo a punto programma ricco che valorizza il teatro, gli angoli e le piazze della città trasmettendo valori positivi di festa e unione".

Il programma