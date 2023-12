Natale 2023 a Carini, viaggio nella tradizione e nella musica: il programma

A Carini il Natale 2023 è un viaggio nella tradizione e nella musica. Un programma ricco di eventi che trasformeranno la città in un palcoscenico addobbato a festa dal 7 dicembre al 7 gennaio. Questa stagione festiva promette di essere un'esperienza indimenticabile per residenti e visitatori di tutte le età.

Il cartellone sarà aperto il 7 dicembre, alle 21 al Castello con il "Concerto di Natale": Samuele Cascino e Vincenzo Indovino, in collaborazione con l'Associazione Collegium Ars Musica, daranno il via alle celebrazioni con stile e maestria. Dal 9 dicembre la magia del Natale investirà anche il parco cittadino, gestito dall’associazione Almoad in via Rovigo, dove aprirà i battenti "Natale al Parco", un villaggio con tanto di casetta di Babbo Natale dove fino all'epifania, il 6 gennaio, dalle 15.30, saranno tantissime le attività di intrattenimento per famiglie. Qui il programma dettagliato.

Il 15 dicembre, il Castello di Carini presenterà "La Ballata di Natale" dal Teatro Sant'Eugenio, un'esperienza che catturerà il cuore di chi ama lo spirito natalizio. Dal 16 al 24 dicembre gli zampognari andranno in giro per il paese per suonare la novena di Natale. Due gli eventi il 17 dicembre: la "Giornata dei Giochi" dell'Associazione Liberi Tutti e la presentazione del libro "Una Corona Mortale" di Tony Gangitano.

Il 26 dicembre, il primo e il sei gennaio, alle 17, al Castello sarà possibile ammirare il presepe vivente messo in scena dell’associazione Moltimondi, un'esperienza immersiva che porta i visitatori indietro nel tempo, nella Giudea di 2000 anni fa. Gli attori locali presenteranno ai visitatori una rappresentazione commovente e autentica della nascita di Gesù. Dal 27 al 29 tre giorni dedicati alla musica dal mondo con "World Sounds" che offrirà performance eccezionali, tra cui "Navidad Gitana" il 27 dicembre, "Pura Beleza" il 28 e un concerto di Mario Incudine il 29. Giorno 3, sempre al Castello, alle 21 la banda musicale Vincenzo Bellini suonerà il concerto di Natale.

Il programma si concluderà il 7 gennaio con il "Premio Carini Città dei Presepi", alle 17, e il concerto "A & Mani", alle 18, chiudendo le festività con una celebrazione della cultura e dell'arte locale. Non perdete l'opportunità di vivere la magia del Natale a Carini, dove tradizione e innovazione si incontreranno per creare ricordi indimenticabili. Per ulteriori informazioni, contattare: carinicittaparlante@gmail.com. Si ringrazia la Jonathan Livingston odv per il coordinamento degli eventi natalizi presso il Castello.