Natale al Duomo di Cefalù: ecco la mostra con i bambinelli in cera e le tele di natività

Dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024 ritornano le visite agli Itinerari della Cattedrale di Cefalù, a cura della Cooperativa Il Segno, che in occasione delle festività natalizie aprirà le porte alla visita delle Torri, del Museo Diocesano, del Chiostro Canonicale e di tutte le aree interne al complesso, per vivere un’esperienza nuova in chiave natalizia, tutta da scoprire.

Nel Salone Sansoni sarà possibile ammirare un meraviglioso presepe. Il percorso include la visita all’Osterio Magno che per l’occasione ospiterà la mostra Astru Divinu “Natività della tradizione popolare siciliana”, con opere inedite di inestimabile pregio storico artistico, bambinelli in cera, tele di natività e tanto altro! La mostra verrà inaugurata l’8 dicembre 2023 e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024.

L’Osterio Magno e gli Itinerari di visita della Cattedrale effettueranno i seguenti orari di apertura: tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nei weekend e nei giorni festivi anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Inoltre, eccezionalmente:

24 dicembre 10-13

26 dicembre 10-13/15.30-18

31 dicembre 10-13

1 gennaio 15.30-18

25 dicembre chiuso

La mostra sarà accessibile anche al di fuori del percorso di visita del Duomo, al costo di € 2.00, gratuito per tutti i residenti a Cefalù. L’iniziativa sarà inserita all’interno della manifestazione de “La Via dei Presepi” in collaborazione con la Pro Loco Cefalù APS e la Diocesi di Cefalù. Per informazioni www.duomocefalu.it.