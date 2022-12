Concerti gospel, presepi e pista di pattinaggio sul ghiaccio: gli eventi di Natale a Palermo

Ghirlande, presepi, alberi di Natale. Mentre tutte le case si preparano a vestirsi a festa, anche la città viene travolta dalla magia delle feste. Non è Natale senza mercatini e fiere, ma anche senza mostre dei presepi o presepi viventi, concerti gospel, favole a teatro e, anche, le piste di pattinaggio sul ghiaccio. Un mese intero dedicato alla festa più sacra del calendario che, oltre a portare una carrellata di appuntamenti per bambini e per le loro famiglie, riempie di magia la città. (Articolo in aggiornamento)

Clicca qui per segnalare il tuo evento di Natale

I presepi

Concerti gospel

Gli spettacoli al teatro

Giochi e divertimento per bambini