Natale a Petralia Soprana, il presente d'incanto rende magiche le feste

Dal 22 dicembre all’8 gennaio installazioni immersive, sculture, itinerari guidati e testimonianze d’attualità animeranno il “paesaggio dell’anima” nel Borgo dei Borghi 2018.

Dopo un intervallo durato due anni a causa della pandemia da Covid ritorna a Petralia Soprana la magia del Presepe d’InCanto, giunto alla 14esima edizione. L’evento, che sarà inaugurato Giovedì 22 dicembre alle ore 18:30 alla presenza delle istituzioni locali, è stato ideato nel 2006 dall’artista sopranese Leonardo Bruno, ispirato dalle riflessioni sul silenzio del compianto Don Calogero La Placa, per essere un “paesaggio dell’anima” in grado di trasformare la cittadina madonita in un luogo di riflessione e di meditazione.

L’avveniristica installazione immersiva, oltre che della regia, delle musiche e della video-art di Leonardo Bruno, si avvale delle sculture realizzate da Pierluca Trapani e liberamente ispirate alle opere del maestro Giacomo Serpotta, dei testi e della narrazione dell’attore Santi Cicardo e delle riprese foto e video di Damiano Macaluso.

“Questa 14^ edizione riflette la condizione umana odierna, che affronta i drammi della guerra, dell’emigrazione e dell’immigrazione, del cambiamento climatico, del capitalismo sfrenato e dello spopolamento sempre più consistente dei paesi e delle aree interne” dichiara Leonardo Bruno, direttore artistico del Presepe. “Lo scenario del Presepe, interfacciandosi con le caratteristiche peculiari del nostro luogo natio quali la montagna, il silenzio che domina i vicoli e la straordinaria bellezza del patrimonio architettonico, vuole restituire agli spettatori il vero senso del Natale e della vita, trasportandoli in una dimensione che tocca le corde dell’anima".

Tra le novità di questa edizione, patrocinata dal Comune di Petralia Soprana, vi sono la location, ossia l’Aula polifunzionale sita in Corso Umberto I 25, la veste grafica e l’organizzazione dell’evento curata dall’Associazione Cittadinanza Attiva. “Abbiamo assistito alla nascita del Presepe d’InCanto ben 16 anni fa e nel tempo lo abbiamo visto crescere ed evolversi, regalando sempre svariate suggestioni ed emozioni” dichiara Paola Adorno, vicepresidente dell’Ass.ne Cittadinanza Attiva. “È diventato ormai un appuntamento tradizionale che caratterizza le festività natalizie di Petralia Soprana e come tale non poteva che ritornare dopo due anni di assenza. La nostra associazione crede molto in questo evento e invita con piacere alla visione del Presepe d’Incanto sia i concittadini che i turisti, che possono anche cogliere l’occasione di venire a visitare il nostro bellissimo paese".

Il contesto del Presepe d’InCanto, visitabile nei locali dell’Aula polifunzionale nei giorni dal 22 al 27 dicembre, dal 30 dicembre all’1 gennaio e dal 6 all’8 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, propone inoltre un variegato programma di eventi che investe varie tematiche. Si comincia Lunedì 26 dicembre dalle ore 21:30 presso l’Aula polifunzionale con lo spettacolo musicale La Notte, il Sogno, una Rotta, a cura di Biagio Di Gesaro e Alessandra Macellaro La Franca e con l’intervento della locale Consulta giovanile. Si prosegue Mercoledì 28 dicembre dalle ore 18:30 presso l’Aula polifunzionale con La guerra oltre la collina, evento che proporrà la testimonianza diretta di assistenza e volontariato alle vittime del conflitto in Ucraina dell’arciprete parroco Don Calogero Falcone.

Venerdì 30 dicembre, dalle ore 18:00, il primo dei due itinerari guidati per le vie del Centro storico con Nenie, Cunti e Sapori di Festa, che vedrà protagonisti da un lato le melodie della piffera e della zampogna, a cura di Sergio Bruno e Giuseppe D’Ippolito e dall’altro i racconti dal sapore antico con degustazione di dolci natalizi a cura di Giovanna Gebbia e Santina Messineo. Il programma si conclude sabato 31 dicembre, dalle ore 15:30, con Poeta racconta Petra, itinerario narrato e sensoriale tra i vicoli del Borgo dei Borghi 2018, a cura del poeta Agostino Messineo Alfiere. Per info, costi e prenotazioni è consultabile il sito https://presepedincanto.it/. Per gruppi da 20 o più persone il Presepe d’InCanto è visitabile su prenotazione anche oltre gli orari prestabiliti.