Le note degli zampognari, degustazione di "corna", giochi per i bimbi: il Natale a Isnello

Tutto pronto ad Isnello per il tradizionale appuntamento con la Luminaria, il grande fuoco che purifica e riscalda la notte di Natale. Animazione per le vie del centro storico e in piazza Mazzini, a partire dalle 17.30, con le note degli zampognari, l’intrattenimento della Santa Claus Band e l’energia dei ragazzi della Consulta.

Sorprese per tutti i bimbi che potranno incontrare Babbo Natale. Immancabile degustazione di “corna”, i tipici dolci natalizi isnellesi, vin brulé e il classico brindisi della mezzanotte, a cura della Proloco di Isnello e della Consulta Giovanile di Isnello.

Inoltre il concerto di musica spiritual e gospel “Total Praise 2022”, il 26 dicembre alle ore 21, nella splendida cornice della chiesa della Santissima Annunziata. Per il secondo anno consecutivo si porta avanti la tradizione del canto gospel; ad esibirsi il coro e l’orchestra dal vivo dell’Associazione “Musica Cultura Immagine” di Bisacquino, con la direzione artistica del maestro Luciana Rumore.