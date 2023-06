Nancy Coppola in concerto al Teatro Vito Zappalà e il cabaret con Salvo Caminita

Nancy Coppola in concerto il 21 Luglio 2023 al teatro Vito Zappalà di Palermo, in via Galatea 6 a Mondello, per cantare insieme al pubblico tutti i suoi più grandi successi. Dopo la sua partecipazione all'isola dei famosi nel 2017 ed a Felicissima sera con Pio e Amedeo su canale 5, Nancy Coppola approda a Palermo con un meraviglioso concerto live e in compagnia di tanti artisti palermitani.

Sul palco dello Zappalà insieme a Nancy ci saranno il cabarettista palermitano Salvo Caminita con le sue irriverenti parodie e i suoi divertenti personaggi, i ballerini della Gatalocastyle Company con la direzione artistica di Loredana Carollo e la cantante Deborah Costa. Una serata di musica, danza e cabaret per un grande spettacolo insieme a Nancy Coppola. Organizzazione Ready Events.