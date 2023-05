Aperitivo e musica revival con "Musixology", sul rooftop del Seven torna il dj Vincenzo Bonura

Tornano i giovedì di musica e cocktail al Seven. L’11 maggio gradito ritorno sul rooftop dell’Hotel Ambasciatori di via Roma: in consolle per Musixology ci sarà Vincenzo Bonura, il noto dj palermitano che con la sua musica revival porterà tutti indietro nel tempo. Il dj-set inizierà a partire dalle 19.30.

Da sempre innovatore della tecnica di mixaggio, Bonura farà divertire tutti con la sua abilità in consolle. Da oltre un decennio, infatti, condivide la consolle con artisti di fama mondiale come Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Martin Solveig, Little Louie Vega, Nicky Romero oltre che con grandi artisti italiani quali Fargetta, Prezioso, Nari & Milani, Cristian Marchi, Benni Benassi e gli Eiffel 65.

Appassionato di musica sin da bambino, scopre nel ’93 che quella sarebbe stata la sua strada quando per la prima volta davanti a un mixer e dei giradischi ne subisce il fascino. Collezionista di vinili, dopo una lunga gavetta nei party privati, comincia a fare le sue prime esperienze dietro le consolle dei principali club storici palermitani. Dal 2006 entra in pianta stabile della “night life” palermitana grazie al progetto Flying Up, dando prova di quelli che sono i suoi ideali di un buon disk jockey.

Cinque anni fa Bonura ha fondato la Noche de Travesura, quello che ad oggi è considerato il format reggaeton più famoso della Sicilia. Dal 2009, infine, è dj resident al Raya di Panarea. Il dj-set sarà accompagnato da una selezione di cocktail, i “Seven Signature”, pensati dal bartender del ristorante dell’Hotel Ambasciatori per stupire. Drink a tratti “melodici” in cui le note musicali si traducono in note aromatiche.

Prossimo appuntamento in programma, il 18 maggio, con la Banda Comune di Cerda dove un mix di successi dal soul all'hip hop, dal rock ai classici italiani, dal funk alla disco music, farà sognare tutti. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.