Musica house e skyline per l'aperitivo di Musixology: sulle terrazze del Seven arriva Naua dj

Ancora un aperitivo scandito dalla musica sul rooftop che domina Palermo. Nuovo appuntamento con Musixology al Seven. Giovedì 4 maggio sarà Naua dj a portare la sua musica house in consolle. A partire dalle 19.30, così, dall’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma sarà possibile ascoltare musica e sorseggiare uno dei cocktail mixology ammirando lo skyline dell’intera città.

In arte Naua, Naua Bargione è nata a Palermo. Il suo orecchio musicale ha avuto modo di affinarsi fin da piccola grazie alla passione per la musica che si respirava in casa. La ricerca continua di nuovi brani da ascoltare e di nuovi generi da sperimentare diventano la sua passione. Dance, pop ed elettronica stanno in cima a tutto.

Una passione che in principio coltiva per puro diletto personale, senza scopi professionali. Poi, il talento ha fatto il resto. Esordisce così come dj house, distinguendosi subito per il suo gusto elegante e coinvolgente al tempo stesso. Presto il suo repertorio viene arricchito con i sottogeneri: deep house e tech house. Ha collaborato con marchi come Liu Jo, Fay e con la rivista Vanity Fair.

Prossimo appuntamento in programma, l’11 maggio, con Vincenzo Bonura che con le sue note revival porterà tutti indietro nel tempo. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.