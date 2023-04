Elettro-music per Musixology, sul rooftop del Seven il dj-set di Miriam Casa

Torna la musica in terrazza dall’aperitivo con Musixology. Nuovo appuntamento giovedì 27 aprile con Miriam Casa. A salire in consolle è così la giovane dj palermitana che scalderà l’atmosfera con la sua elettro-music. A partire dalle 19.30 dall’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma sarà possibile ammirare lo skyline dell’intera città ascoltando musica e sorseggiando uno dei cocktail mixology.

Classe ’97, Miriam Casa frequenta sin da bambina l’ambiente della moda perché le sorelle, Nadine e Jennifer, sono due modelle molto note dello star system palermitano. Affascinata dal mondo della musica, inizia a frequentare l’International deejay school di Milano, dove fa le sue prime esperienze lavorative.

Nonostante la sua giovane età, i suoi dj set diventano i protagonisti di alcuni degli eventi più esclusivi delle boutique palermitane e delle serate nei club d’élite in Sicilia. La musica elettronica, il genere che suona, la spinge ad andare oltre i confini della sua città: e così Casa è anche alla Praja a Gallipoli.

Prossimo appuntamento in programma, il 4 maggio, con Naua dj che con la sua musica house, dal deep house alla tech house, fino a dance, pop ed elettronica conquisterà tutti. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.