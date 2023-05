Vinili sotto le stelle sul rooftop del Seven: tornano al Musixology Anello e Saporita

Penultimo appuntamento con la buona musica, il buon bere e “Musixology”. Il 25 maggio a partire dall’aperitivo (ore 19.30) il rooftop del Seven restaurant ospita due dj d’eccezione. Per questa serata a salire in consolle un duo che è un gradito ritorno per la rassegna del giovedì all’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma: si tratta di Luigi Anello e Francesco Saporita.

Sulle terrazze che dominano Palermo, per l’occasione due nomi iconici del panorama musicale palermitano. In consolle, infatti, si alterneranno Luigi Anello, icona del night clubbing palermitano dal 2000 a oggi, e Francesco Saporita, dj che si fa strada giocando nei club più rappresentativi della sua città.

Luigi Anello inizia a suonare per hobby e a 18 anni sale sulle consolle delle discoteche più rinomate della Sicilia scoprendo subito che è quello il suo posto. Dj eclettico e in continua evoluzione, propone musica house in varie sfumature, in particolare disco, funky, groove ed elettronica.

A fargli da spalla Francesco Saporita, classe 1992, dj da quando di anni ne aveva 14. Nel 2009 crea il progetto musicale “Revenge MP”. L’anno seguente è dj resident “Inside organization”, con la quale cura i set di apertura di molti artisti, tra cui Gabry Ponte e Cristian Marchi.

Prossimo e ultimo appuntamento in programma, il 1° giugno, con Gabriele Oliveri, il dj che vanta collaborazioni in consolle prestigiosissime, come quelle con Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Coez. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.