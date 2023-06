Aperitivo in terrazza salutando l'estate: al Seven l'ultima di Musixology con Gabriele Oliveri

Si conclude (almeno per il momento) Musixology. La rassegna che ha animato i giovedì sera della primavera, volge ai titoli di coda. Il 1° giugno, a partire dall’aperitivo alle 19.30, sul rooftop del Seven restaurant arriva Gabriele Oliveri, il dj che vanta collaborazioni in consolle prestigiosissime.

Nato a Palermo, Gabriele Oliveri fin dai primi momenti in consolle avverte una “naturale” appartenenza alla musica, un legame quasi di sangue. La madre, cantante e musicista, gli ha infatti trasmesso questa passione sin dal grembo: è lei a legarlo quotidianamente al forte brivido che si avverte quando si ama il canto, ma soprattutto, la musica.

Una sera quasi per caso, partecipa a una serata in discoteca. È lì che rimane inebriato ed estasiato di fronte all'immagine del dj, percependo tutta l’adrenalina che si prova quando in consolle avviene quello scambio di emozioni spontaneo tra la musica che porti in pista e la gente che la ascolta ballando e divertendosi.

Per i suoi 14 anni riceve come regalo una consolle: iniziano così intere giornate trascorse a conoscere nuovi brani e a perfezionare le tecniche di mixing. Nel 2008 comincia la sua esperienza nella prima organizzazione, il B-Side, gruppo molto in voga in città. Qui e nelle organizzazioni successive locali, inizia a fare la vera gavetta in consolle.

Fino ad arrivare al 2011, anno in cui approda in Unlocked, azienda leader nell’organizzazione di eventi con artisti Internazionali. Nell’estate del 2013 diventa dj resident della discoteca Raya di Panarea, nelle Isole Eolie, dove ogni anno va in scena il Raya Summer Fest, che ospita dj da tutto il mondo. Negli anni entra a far parte di varie organizzazioni locali come Flying Up, Notorious, The Weekend e Revival.

Oggi vanta collaborazioni in consolle con artisti nazionali ed internazionali del calibro di Hardwell, Nicky Romero, Robin Schulz, Klingande, Edx, Ofenbach, Marshall Jefferson, Lovely Laura & Ben Santiago, Daddy's Groove, Nari & Milani, Simon De Jano, Fargetta, Prezioso, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Coez, Promiseland, Maurizio Gubellini e Raf Marchesini.

Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.