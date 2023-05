La Banda del Comune di Cerda per Musixology, il giovedì al Seven dell'Ambasciatori

Ancora una volta il giovedì è “Musixology”. Il 18 maggio si potrà sorseggiare un cocktail sul rooftop del Seven di via Roma ascoltando buona musica. Per questo appuntamento i protagonisti saranno tre e insieme formano la Banda Comune di Cerda. Una band che con la sua variegata farà sognare tutti. La serata all’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori avrà inizio alle 19.

Composta da Sonja Burgì (voce), Dario Bruno (chitarra e voce) e Giorgio Scherma (percussioni), la Banda Comune di Cerda è un inedito nel panorama musicale locale. Nessuno di loro è di Cerda e nessuno di loro (si presume) sia mai stato a Cerda. Per loro Cerda è uno stato mentale. Un mix di successi dal soul all’hip hop, dal rock ai classici italiani, dal funk alla disco music per una serata da non dimenticare.

Prossimo appuntamento in programma, il 25 maggio, con Luigi Anello e Francesco Saporita, il gatto e la volpe della scena musicale underground palermitana che già alla passata edizione hanno conquistato il pubblico di Musixology. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.