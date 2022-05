Jazz sotto le stelle con Musixology: al Seven il concerto di Rita Collura e Riccardo Serradifalco

Jazz sotto le stelle per il nuovo appuntamento di Musixology. Al Seven restaurant, per la rassegna che mette insieme musica e mixology, i nuovi protagonisti sono Rita Collura e Riccardo Serradifalco. Giovedì 5 maggio sulle terrazze dell’Hotel Ambasciatori l’appuntamento con il sax e la chitarra del duo che insieme si fa chiamare BeatPop sarà a partire dalle 19.30.

Sassofonista, arrangiatrice e compositrice lei. Chitarra e voce lui. Insieme danno vita ai BeatPop. Il duo - di recente formazione - è composto da Rita Collura (al sax) e Riccardo Serradifalco (alla chitarra), una garanzia del panorama musicale siciliano. Sulle terrazze che dominano Palermo porteranno un repertorio ricco di standard jazz, brani tradizionali italiani e del repertorio pop-rock ri-arrangiati con studio e gusto. Un concerto imperdibile che darà risalto alle influenze della moderna black music.

Prossimo appuntamento in programma è per il 12 maggio quando i Bolone, il duo acustico formato da Salvatore e Irene Bolone, reinterpreteranno diversi generi con nuovi arrangiamenti spaziando dal funk al rock, fino a dance e pop. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.